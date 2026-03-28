Vučić: "Od Beograda do Budimpešte za samo tri sata i pet minuta"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je gotova brza pruga do Budimpešte i da je naš voz Soko već na test vožnjama na teritoriji Mađarske.

"Gotova je pruga do Budimpešte, sada su u toku testovi. I juče ili prekjuče prvi put naš Soko je ušao na teritoriju Mađarske, na test vožnje", rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji pruge koja će, u okviru Ekspo projekta, povezati centar grada sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu. Vučić je rekao novinarima da se, kada je reč o brzoj pruzi do Budimpešte, još radi oko protokola za granični prelaz Kelebija. "Ali i to ide dobro. Tu