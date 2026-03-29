Na ivici eksplozije; Sprema se nova ofanziva

Pentagon se sprema za nedelje kopnenih operacija u Iranu, a svaka potencijalna kopnena operacija bila bi manja od invazije punih razmera, te bi mogla da uključi napade mešavine snaga za specijalne operacije i konvencionalnih pešadijskih trupa.

Američki zvaničnik, koji je pod uslovom anonimnosti govorio za Vašington post, kazao je da bi za realizaciju ciljeva koji se razmatraju verovatno bile potrebne "nedelje, a ne meseci", dok je drugi izvor procenio potencijalni vremenski okvir za neki vid kopnene operacije na "nekoliko meseci". Ako američki predsednik Donald Tramp odobri planove, to bi označilo novu fazu rata koja bi mogla biti znatno opasnija za američke trupe nego prve četiri nedelje. Hiljade