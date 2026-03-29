Vreme danas: Oblačno i hladno, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Više padavina očekuje se ujutru i pre podne na severozapadu i zapadu zemlje. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od dva do sedam, a najviša od sedam do 14 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Najniža temperatura biće oko pet, a najviša oko devet.