Razmatra se nova lokacija za samit 'Brdo-Brioni'

Radi se na pronalaženju alternativne lokacije za samit Procesa "Brdo-Brioni", rečeno je za RSE u kabinetu predsednice Slovenije.

Posle 13 godina postojanja inicijative, sastanak je otkazao hrvatski predsednik Zoran Milanović. Nema uslova za dolazak u Hrvatsku predsednika Srbije, ocenio je Milanović, navodeći da izjave Aleksandra Vučića narušavaju mir i stabilnost. Vučić je odgovorio da je Milanović umesto otkazivanja mogao da pozove "svoje prijatelje iz Prištine i Tirane". Predsednik Srbije poslednjih godinu dana optužuje Hrvatsku za mešanje u unutrašnje stvari Srbije na navodeći dokaze.