Iran odbacio američki predlog o primirju

Teheran ne prihvata delimično otvaranje Ormuskog moreuza

Iran je odbacio zahtev Sjedinjenih Američkih Država da otvori Ormuski moreuz u okviru predloženog privremenog primirja i zadržao čvrst stav u pregovorima. Visoki iranski zvaničnik poručio je da Teheran neće prihvatiti nametnute rokove za razmatranje mirovnih predloga, niti pristati na delimično otvaranje moreuza pod uslovima Vašingtona. Prema dostupnim informacijama, SAD i Iran su dobili nacrt sporazuma koji predviđa dvostepeni pristup, najpre hitno primirje, a