Danas u Srbiji sunčano i toplo

Vreme će danas u Srbiji, nakon lokalne pojave prizemnog mraza u nekim delovima, biti toplo, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, a samo na severu malo do umereno oblačno, posle podne i uveče uz postepeno povećanje oblačnosti, ali bez padavina, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz postepeni pad temperature. Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naoblačenje sa kišom očekuje se u subotu.