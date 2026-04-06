SPS, DSHV i SDPS u utorak na konsultacijama kod Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u utorak nastaviti konsultacije sa političkim strankama o potencijalnom datumu vanrednih parlamentarnih izbora i spoljnopolitičkom kursu Srbije.U utorak, u 10 časova, na konsultacije u Predsedništvo doći će predstavnici Socijalističke partije Srbije (SPS), sat kasnije Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSVH), a u 12 časova Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS). Vučić je konsultacije započeo u petak, kada