Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće u utorak, 7. aprila konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije. Nakon toga, Vučić će se obratiti medijima u 13 časova. Vučić se danas sastao sa predstavnicima stranke „Mi-glas iz naroda“ i sa Partijom ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda.