Pregovori o Ukrajini trenutno nemogući: Peskov objašnjava razloge

PREGOVARAČKI proces o Ukrajini trenutno je na pauzi, jer Sjedinjene Američke Države imaju mnogo drugih obaveza, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia - Što se tiče pregovaračkog procesa, da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugih poslova, jasno je i kojih, i u tom kontekstu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu - istakao je Peskov novinarima. Napomenuo je da Kremlj nema pouzdane informacije o navodno planiranoj poseti specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera Kijevu posle Vaskrsa. - Ne, nemamo pouzdane informacije da