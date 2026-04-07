"Trampe, čeka te crna rupa bez izlaza" VIDEO

Obavešteni vojni izvor rekao je da u slučaju da američki predsednik Donald Tramp napravi pogrešan potez, Iran neće oklevati da nametne velike troškove Sjedinjenim Državama i njihovim partnerima.

Kao odgovor na pitanje agencije "Tasnim" o iranskim odgovorima na moguće "ludilo Donalda Trampa" u ciljanju elektrana i neke druge infrastrukture, izvor je rekao da su Trampove pretnje više posledica njegovog očaja i bespomoćnosti i iranskog autoriteta na terenu nego njegove inicijative i moći. "Ali ako Tramp želi da padne iz jedne rupe u drugu svojim ludilom, pripremili smo mu crnu rupu iz koje će biti nemoguće da izađe. Pripremili smo neka lepa iznenađenja za