Danas se obeležava Međunarodni dan Roma

BEOGRAD - Međunarodni dan Roma obeležava se danas u Srbiji i svetu sa ciljem da se ukaže na položaj i izazove sa kojima se romska zajednica suočava.

Međunarodni dan Roma je kao praznik ustanovljen 1990. u gradu Serock u Poljskoj, u znak sećanja na Prvi svetski kongres Roma koji je održan u Čelsfildu kod Londona od 7. do 12. aprila 1971. godine. Na kongresu je usvojen međunarodni naziv "Rom", što na romskom znači "čovek", a doneta je i odluka da pesma "Đelem, đelem", što na srpskom znači "Išao sam, išao", postane romska himna. U Čelsfildu je utvrđena i romska zastava, plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom,