Međunarodni dan Roma: položaj i dalje težak, problemi ostaju isti

U Srbiji se danas obeležava Međunarodni dan Roma, sa ciljem da se ukaže na položaj jedne od najugroženijih zajednica, ali i da se promovišu njihova kultura, tradicija i identitet.

Prema poslednjem popisu stanovništva, u Srbiji živi više od 130.000 Roma, dok procene ukazuju da je njihov broj znatno veći. Međunarodni dan Roma obeležava se još od 1990. godine, u znak sećanja na prvi Svetski kongres Roma održan 1971. godine u Velikoj Britaniji, kada su postavljeni temelji za političko organizovanje i borbu za prava ove zajednice. Ovaj datum koristi se kako bi se skrenula pažnja na svakodnevne izazove sa kojima se Romi suočavaju, ali i na potrebu