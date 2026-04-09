Obaveštenje o neradnim danima

Povodom obeležavanja vaskršnjih praznika, obaveštavamo građane da administracija, blagajna i Parking servis JKP „Ivanjica“ neće raditi u periodu od 10. do 13. aprila 2026. godine.

Sa redovnim radom JKP „Ivanjica“ nastavlja u utorak, 14. aprila 2026. godine. Tokom navedenog perioda: blagajna neće vršiti prijem uplata neće se naplaćivati parkiranje na javnim parkiralištima u zoniranim delovima grada redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava neće se obavljati Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, građanima je na raspolaganju dežurna služba, koju mogu kontaktirati na broj telefona: 065/88 40 444