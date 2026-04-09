Poskupeli i dizel i benzin

Dizel će danas od 15.00 časova na pumpama u Srbiji do 17. aprila u isto vreme biti skuplji za tri dinara po litru, a benzin za dva dinara po litru, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Litar dizela će, umesto 214 dinara koštati 217 dinara, a benzina umesto 189 dinara – 191 dinar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna. U novoj Uredbi o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koju je Vlada Srbije donela 19. marta, rok od 60 dana zamenjen je