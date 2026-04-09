Objavljene nove cene goriva u Srbiji

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za tri dinara do 17. aprila i litar će iznositi 217 dinara, a benzina za dva dinara i koštaće 191 dinar po litru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Podsećamo, prema prošlonedeljnim cenama goriva, litar evrodizela košao je 214 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB