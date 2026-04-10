Put krsta (RTV1, 12.20)

NOVI SAD - "Evo dana koji je sav noć", kaže za Veliki petak Sveti Nikolaj Srpski. "Hristos na Golgoti! Spasitelj na krstu! Pravednik u mukama! Ko ima savesti neka se stidi. Ko ima srca neka plače"...

Na Veliki petak, u kontekstu priče o strašnom sudilištu na kojem su se sreli gordost, interes, izdaja i - Ljubav, Sofija Ljukovčan i ekipa Umetničkog programa RTV Vojvodine, vode svoje gledaoce u Kapelu Časnog krsta u Malom Zvorniku, koju narod, zbog istorijske povezanosti, ali i sličnosti sa manastirom Ostrog, naziva i Mali Ostrog. Građena između 1932. i 1934. godine, u sklopu podzemnog, tajnog grada Karađorđevića, ova svetinja u obliku je krsta, ukopana u zemlju