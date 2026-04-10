Ko radi tokom praznika…

UŽICE – Zbog Vaskršnjih praznika Radna jedinica “Parking Servis” neće vršiti naplatu parkinga u petak, subotu, nedelju i ponedeljak, saopšteno je iz JKP „Bioktoš“. Tokom praznika javna garaža će raditi redovno.

Užička pijaca” neće raditi u nedelju, dok će ostalih dana raditi po letnjem radnom vremenu. Cvećara „Bioktoša“ radiće u subotu i ponedeljak od 7 do 15 časova, dok će Rasadnik raditi u petak, subotu i ponedeljak od 6 časova i 30 minuta od 14 časova i 30 minuta. RJ “Gradska Groblja “ u petak, nedelju i ponedeljak imaju pasivna dežurstva i neće zakazivati sahrane. U subotu je radno vreme 7 do 14 časova i 30 minuta.