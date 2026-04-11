Nezapamćeno - 168 igrača povređeno

Pretposlednje kolo NBA lige donelo je neke neočekivane stvari.

MVP trka u NBA ligi se ozbiljno zahuktala i u tom pretposlednjem kolu smo videli neke bizarne stvari pa je od glavnih konkurenata za individualna priznanja samo Viktor Vembanjama igrao. On je za 26 minuta imao 40 poena i 13 skokova u pobedi San Antonija nad Dalasom, dok Nikola Jokić nije igrao za Dalas, kao ni Šej Gildžes-Aleksander za Oklahomu. "Da sam ranije obezbedio 65 odigranih utakmica, ne bih ni večeras igrao", objasnio je iskreni Vembanjama. Odavno se zna