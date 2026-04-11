IZRAZ upozorava: Problem vode više nije komunalni, već zdravstveni

Analiza zvanične dokumentacije Pokrajinske sanitarne inspekcije za period od 13. oktobra 2025. do 15. marta 2026. godine nedvosmisleno potvrđuje da građani Zrenjanina i naseljenih mesta nemaju pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće, saopštila je Zrenjaninska inicijativa IZRAZ.

IZRAZ tvrdi da su u tom petomesečnom periodu doneta ukupno 22 rešenja o zabrani upotrebe, ali i isporuke vode za piće i kuvanje iz objekata za centralno vodosnabdevanje eko-česmi, zdravstvenih stanica, osnovnih škola i prodavnica zbog prisustva arsena, nitrita, amonijaka, aerobnih mezofilnih i koliformnih bakterija što, kako se navodi u saopštenju, „jasno ukazuje da problem nije ni privremen ni izolovan, već sistemski i dugotrajan“. „Zdravstvena neispravnost vode