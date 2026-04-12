Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije uspešno su obavili prvu transplantaciju pluća u Srbiji a pacijent (42) se dobro oporavlja, objavila je Radio televizija Srbije.

Direktorka Klinike za grudnu hirurgiju Maja Ercegovac je kazala da je transplantacija urađena u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen je po uzoru na transplantacioni program u Beču. Dr Slaviša Baščarević, koji je boravio šest meseci na usavršavanju u Beču, opisao je poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva. -Ovo je veoma komplikovana,