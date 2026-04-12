Pravoslavni vernici slave danas Uskrs

Pravoslavni vernici proslavljaju danas Uskrs, najvažniji praznik u hrišćanskom učenju, koji označava da je život pobedio smrt.

Uskrsnuće Hristovo, „praznik nad praznicima“, kako se naziva, slavi se litugrijama i brojnim običajima. Poglavar Srpske pravoslavne crkve(SPC) patrijarh Porfirije je na Kosovu i Metohiji, u manastiru Pećka patrijaršija, sutra, drugog dana proslave Uskrsa, u manastiru Visoki Dečani. U Uskršnjoj poslanici je poručio da Srbi sa Kosova i Metohije nisu prepreka nekom navodno boljem životu, već deo jednog istog, srpskog, naroda i „jedno Telo u Hristu“. „Danas se, s