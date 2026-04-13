Građani protestovali ispred zatvora u Klisi

Više desetina građana okupilo se danas ispred zatvora na Klisi u Novom Sadu na skupu podrške dvojici aktivista zborova Novog Sada kojima je određen pritvor do 30 dana zbog ugrožavanja sigurnosti i oštećenja tuđe stvari.

Okupljeni su održali 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, a potom pozvali na ukidanje pritvora dvojici uhapšenih, preneo je portal 021.rs. Advokat pritvorenih Marko Zarić rekao je da su želeli da poruče aktivistima da nisu sami, da imaju podršku. „Uložili smo žalbu na odluku o pritvoru, nadamo se pozivitnom ishodu i da će ovaj nepravedan pritvor biti ukinut“, naveo je Zarić. Dvojica aktivista novosadskih zborova građana