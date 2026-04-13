Oblačno, ali suvo – obucite se slojevito

Pred nama je oblačan dan, ali kišobran neće biti potreban. Najniža temperatura iznosi ovog jutra jedan stepen, dok će u najtoplijem delu dana živa u termometru dostizati i 23. podeljak.

Posle pretežno vedrog jutra, tokom dana nas očekuje umereno naoblačenje sa juga, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, u Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine. Krajem dana i u noći ka utorku na zapadu, jugozapadu i u Vojvodini ponegde će padati kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura iznosiće od 1 (Kopaonik) do 9 stepeni (Beograd), a najviša od 10 (Kopaonik) do 23