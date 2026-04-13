Vremenska prognoza 14. april 2026.

Oblaci sa Mediterana povremeno će donositi kišu i pljuskove. Sa juga će stizati ovaj topliji vazduh, pa više nema opasnosti od jutarnjeg mraza, temperatura od 5 do 13 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23, u Timočkoj Krajini svežije. U Beogradu umereno oblačno, a u pojedinim delovima grada moguća je kiša. U najtoplijem delu dana 19 stepeni, uz košavu.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.04.2026. Utorak: Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša dnevna od 18 do 23, u Timočkoj Krajini