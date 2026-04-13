Devojka (18) i dalje u kritičnom stanju nakon teške nesreće

Univerzitetski klinički centar u Nišu saopštio je danas da je osamnaestogodišnja devojka, povređena u saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac kod Aleksinca, i dalje u kritičnom stanju.

Kako navode iz UKC-a, pacijentkinja je zadobila teške višestruke povrede, hirurški je zbrinuta i trenutno se nalazi u jedinici intenzivne nege, gde joj je život i dalje ugrožen. Policija je u subotu, saopštila da je D. T. (23) iz Aleksinca uhapšen zbog sumnje da je oko 5 časova ujutru, upravljajući automobilom u Donjem Adrovcu, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a zatim i u betonski stub. Od jačine udarca vozilo je potpuno