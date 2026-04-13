Ormuski moreuz: Američka blokada iranske blokade brodova

Američka vojska započela je blokadu za sve brodove koji imaju veze sa Iranom ili koji su Islamskoj Republici platili „reket" da prođu kroz međunarodne vode. Ovim potezom SAD pokušavaju da povrate stratešku kontrolu nad transportom nafte i gasa iz Persijskog zaliva

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), zadužena za sve američke snage na Bliskom istoku, započela je u Ormuskom moreuzu blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, prenosi Rojters. U saopštenju je navodeno da će blokada obuhvatiti „sav pomorski saobraćaj koji ulazi ili napušta iranske luke i obalne zone“, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu, a biće sprovođena „nepristrasno prema plovilima svih država“. Američka