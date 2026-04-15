Ratko Mladić doživeo moždani udar, stanje teško

Ratni komandant Vojske Republike Srpske (VRS) i haški osuđenik general Ratko Mladić doživeo je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je generalov sin Darko Mladić, prenela je Radio-televizija RS.

Naveo je da očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe Tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo u petak, 10. aprila. "General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar", kazao je Mladićev sin. Dodao da je njegov otac u jako teškom stanju, ističući da više ne mogu ni da ga stave u kolica. "Slabo komunicira i stanje je veoma zabrinjavajuće", naglasio je Darko Mladić. RTRS