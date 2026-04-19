Beba preminula na putu do bolnice iz Čačka u Kragujevac

Novorođenče staro dva dana preminulo je na putu od čačanske bolnice do odeljenja neonatologije Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (UKCKG), prenosi Radio televizija Srbije (RTS).

Prema pisanju javnog servisa, beba je reanimirana više puta u čačanskoj bolnici, kao i u vozilu Hitne pomoći, a kragujevački klinički centar stiglo je bez znakova života. Reanmacije je pokušana i na odeljenju neonatologije. Nakon iznenadne smrti novorođenčeta naložena je obdukcija. Kako RTS dalje navodi, prethodno je u kragujevačkom naselju Korićani došlo do lakše saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo Hitne pomoći iz Čačka u kome se nalazila beba. Nakon