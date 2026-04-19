Beba preminula na putu od Čačka do bolnice u Kragujevcu

Novorođenče, koje je u teškom zdravstvenom stanju transportovano iz čačanske bolnice u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu, preminulo je u putu do odeljenja neonatologoje. Kako je potvrđeno RTS-u, novorođenče staro dva dana, reanimirano je više puta u čačanskoj bolnici i u vozilu Hitne pomoći, a na odeljenje neonatologije u Kragujevcu stiglo je bez znakova života. I na odeljenju neonatologije pokušana je reanimacija. Naložena je obdukcija preminule bebe.