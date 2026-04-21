Zbog radova sutra bez vode dve novosadske ulice
B92 pre 1 sat
Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada saopštio je da će u sredu, 22. aprila, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati ulice Dubrovačka i Bogdana Šuputa (od Ulice Jovana Popovića do Futoškog puta). Radovi će se obavljati od 07 do 16 časova. Kako se navodi postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.