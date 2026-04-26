Dosunmu uništio Denver, Jokić izazvao haos! VIDEO

Košarkaši Minesote pobedili su Denver 112:96, gurnuli Nagetse na rub eliminacije i prišli na trijumf od plasmana u polufinale zapadne konferencije.

Bila je ovo treća uzastopna pobeda Timbervulfsa protiv Jokića i družine u ovoj seriji. Centralna figura druge utakmice u Mineapolisu bio je, bez ikakve dileme, Ajo Dosunmu koji je odigrao meč karijere, i to kao rezervista, postigavši čak 43 poena! Sa druge strane duel je obeležio i Nikola Jokić, još jednom sjajnom partijom (24p, 15sk, 9as), ali ovog puta i u negativnom smislu jer je izazvao masovni sukob igrača oba tima u poslednjim sekundama utakmice. Jokiću se