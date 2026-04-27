Ko danas dolazi kod Vučića na konsultacije?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima stranaka, a prvi sastanak je u deset časova sa funkcionerima Srpskog pokreta obnove.

Vučić će potom u 10:45 časova na Andrićevom vencu imati konsultacije i sa predstavnicima Srpske radikalne stranke. Vučić je konsultacije imao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i Mi – glas iz naroda. Razgovarao je i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog