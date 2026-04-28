Nova španska nada u četvrtfinalu Madrida, tamo ga čeka Siner

Španski teniser Rafael Hodar ostvario je najbolji rezultat u karijeri plasmanom u četvrtfinale mastersa u Madridu posle pobede nad Čehom Vitom Koprivom sa 2:0, po setovima 7:5, 6:0.

Devetnaestogodišnji Hodar, trenutno 42. igrač sveta igra najbolji tenis u svojoj kratkoj karijeri, a pre Koprive pobedio je De Jonga, De Minora i Fonseku. Španac je u Madrid stigao uz pomoć specijalne pozivnice i zabeležio najbolji rezultat u karijeri, a tek mu predstoji četvrtfinalni duel. Hodar je servirao gotovo perfektno pošto je imao 100 odsto ubačenog drugog servisa, a osvojio je i 70 odsto poena kada je ubacio prvi servis. Iako je Kopriva imao dve brejk