Idealna petorka ABA lige - nijedan iz Zvezde

ABA liga je objavila imena igrača, članova najbolje petorke aktuelne sezone.

Kao centar, tu se našao i Bogoljub Marković iz Mege, koji je izabran za MVP-a takmičenja. Tu je dvojac iz Dubaija, Mfiondu Kabengele i Dvejn Bejkon. Takođe, Partizanov predstavnik je Isak Bonga, a tu je i Mičel Krik iz Kluža. Podsetimo, za najboljeg trenera proglašen je šef struke Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović. Plej-of startuje 5. maja, utakmicom Budućnosti i Kluža. Dan kasnije igraju Dubai i Igokea/Spartak, te Partizan i Bosna, dok će 7. snage odmeriti Crvena