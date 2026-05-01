Kos: Nema polovičnog članstva u EU, ni popusta

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je kritična prema ideji Srbije i Albanije da im se omogući da postanu članice jedinstvenog evropskog tržišta i Šengenske zone, istakavši da ne postoji ni "lajt" ni polovično, već samo punopravno članstvo u EU kada se ispune sve obaveze.

Povodom inicijative koju su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izneli u zajedničkom tekstu za Frankfurter algemajne cajtung, Kos je rekla da "dvojica političara verovatno znaju da i za članstvo u zajedničkom tržištu i Šengenu morate da ispunite mnogo toga iz oblasti vladavine prava".

"Dakle, nema popusta", rekla je Kos, odgovarajući na pitanja posle predavanja koje je održala na Univerzitetu Friburg u Švajcarskoj, 30. aprila.

Dodala je da je u EU u toku debata da li je postojeća metodologija proširenja prikladna sadašnjem vremenu i da li su mogući neki specifični aranžmani i postepena integracija, ali da je njena uloga kao komesara za proširenje da pripremi zemlje da postanu punopravne članice.

"Dakle, nema 'lajt' članstva, nema polovičnog članstva, postoji samo punopravno članstvo, ili ništa. A možete postati član, ako ispunite sve", naglasila je.

Na pitanje kako politička kriza u Srbiji utiče na proces pristupanja, Kos je rekla da Srbija nazaduje u mnogim oblastima zbog čega su joj stopirane isplate iz Plana rasta.

"Srbija je danas veoma polarizovana. Kandidat je za članstvo u Evropskoj uniji više od 10 godina. Nažalost, videli smo, vidimo da nazaduje, posebno kada su u pitanju vrednosti o kojima sam govorila ranije - vladavina prava, demokratija, sloboda govora i, posebno, sloboda medija. Srbija ima budućnost u Evropskoj uniji, ali kurs mora da se preokrene, ili da se snažnije izrazi u delovanju političara", navela je.

Kos je dodala da je problem i geopolitička orijentacija.

"Imamo pravilo da zemlja, pre nego što postane članica EU, mora stoprocentno da se uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. To znači da ne možete sedeti na dve stolice. Srbija će u jednom trenutku morati da odluči šta je najvažnije za razvoj", rekla je.

Kos je naglasila da EU želi da pomogne, ali da će i Srbija morati da se pokrene.

"Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta, jer ponovo nazaduje u pravosuđu i sve dok to ne poprave neće moći da dobiju finansijsku podršku EU", zaključila je Kos, odgovarajući na pitanja članova diplomatskog kora posle predavanja na Univerzitetu Friburg povodom Dana Evrope.

(Beta, 01.05.2026)