Rajković: „Nazovite me ludim, ali ja sam ovo video unapred“

Rajković: „Nazovite me ludim, ali ja sam ovo video unapred“
Sputnik pre 1 sat
Trener košarkaša Toronta Darko Rajaković rekao je posle pobede nad Klivlendom (112:110 posle produžetka) da je unapred predvideo situaciju u kojoj bi upravo Ar Džej Beret rešavao meč.
„Pričali smo samo koliko je ovo zabavno, koliko volim izazov ispred nas, koliko volimo da se borimo i nađemo poslednji atom energije da se borimo i damo sve što imamo i da nađemo posledni izvor snage. Vrlo sam ponosan na momke. Veliki momenat, zovite me ludim, ali ja sam ovo noćas video unapred“, izjavio je Rajaković na konferenciji za medije posle utakmice. Objasnio je Rajaković i tačno na šta je mislio. „Pričao sam sa asistentom pre meča i planirao sam ovakve