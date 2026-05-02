Treća godišnjica masovnih ubistava u Srbiji

U nedelju i u ponedeljak u Srbiji se obeležava treća godišnjica masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u selima Malo Orašje i Dubona u kojima je ubijeno 19 mladih ljudi

Treća je godišnjica masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladisav Ribnikar“, gde je 3. maja 2023. godine trinaestogodišnji K.K. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara, i masovnog ubistva 4. maja u kome je u selu Malo Orašje stradalo 6 mladića, a u selu Dubona dva mladića i devojka. U zločinu u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubijeni su Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina