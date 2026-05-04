Očekivanja rastu: Vašington odgovorio na iranski mirovni plan

U Teheran je danas stigao odgovor iz Vašingtona na predlog o mirovnom planu koji je pre dva dana poslat iz Irana, saopštio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghei, preneli su iranski državni mediji.

Bahgei je rekao da je odgovor dostavljen preko Pakistana i sada se razmatra, objavila je novinska agencija Tasnim. Iz Vašingtona još nije potvrđeno da je odgovoreno na predlog Irana. U subotu je američki predsednik Donald Tramp rekao da će „uskoro preispitati plan koji je Iran upravo poslao“ i istakao da „ne može da zamisli da bi on bio prihvatljiv“, prenosi BBC. Iranski državni mediji su naveli da Teheran u planu koji ima 14 tačaka traži od Vašingtona da povuče