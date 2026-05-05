Danas pravi letnji dan, temperatura do 29 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana.

Vetar slab i umeren, južni.Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I dalje smo pod uticajem toplijeg vazduha sa juga, što donosi natprosečne temperature. U Srbiji danas letnji dan, što znači da će temperatura u celoj zemlji biti viša od 25 stepeni, a loklano se očekuju vrednosti i blizu 30. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne najpre na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima stiže umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo