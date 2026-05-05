Iran optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu

Iran je optužio SAD da su ubile pet civila u Ormuskom moreuzu, tvrdeći da su njihove snage napale putničke brodove, a ne brodove koji pripadaju Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), kako su tvrdili Amerikanci.

Ova tvrdnja je u suprotnosti sa izjavom američkog admirala Breda Kupera, koji je rekao da su snage Centralne komande (CENTCOM) potopile šest IRGC brodova koji su pokušali da ometaju američku misiju sprovođenja nasukanih brodova iz Ormuskog moreuza. Američka operacija, nazvana "Projekat sloboda", uzdrmala je krhko primirje postignuto između Irana i SAD 8. aprila i obnovila strah od moguće eskalacije. Iranski državni emiter IRIB citirao je neimenovanog iranskog