Barcokas: "Ništa neću da menjam u našem mentalitetu"

B92 pre 43 minuta
Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da je njegov tim zasluženo izborio plasman na Fajnal-for Evrolige.

Košarkaši Olimpijakosa plasirali su se na F4 Evrolige, pošto su u gostima savladali ekipu Monaka rezultatom 105:82 u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa. Klub iz Pireja je do F4 Evrolige stigao serijom 3:0 u pobedama protiv Monaka. "Neću ništa da menjam u našem mentalitetu. Idemo utakmicu po utakmicu. Fokusirani smo na polufinale F4. Pripremićemo se za ovu utakmicu, a onda ćemo videti šta će se dalje dešavati, šta će nam život doneti...", rekao je Barcokas.
