Putin uputio upozorenje Americi VIDEO

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas se rat u Ukrajini bliži kraju, prenele su RIA Novosti.

Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija. "Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico preneo spremnost Zelenskog za sastanak. "Rekao mi je da je Zelenski spreman na lični sastanak, ali to nije prvi put