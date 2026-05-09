Na današnji dan, 9. maj

Na današnji dan, dogodilo se: 1502 – Španski moreplovac Kristofer Kolumbo (Cristoforo Colombo) isplovio je iz španske luke Kadiz na četvrto i poslednje putovanje u Novi svet.

Kolumbo je umro 1506. u Španiji uveren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. 1788 – Britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1800 – Rodjen je Džon Braun (John Brown), borac za ukidanje ropstva u SAD. Izvršio je čuveni napad na arsenal u Harpers Feriju 1859, zbog čega je optužen za izdaju i pobunu robova i osudjen na smrt vešanjem. Njegovo pogubljenje 2. decembra 1859. dovelo je do zaoštravanja borbe abolicionista i robovlasnika. 1805 – Umro je jedan od