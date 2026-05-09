Remi Partizana i OFK Beograda po meri Vojvodine

Fudbaleri Partizana i OFK Beograda remizirali su u meču 35. kola Superlige – 1:1. Oba gola viđena su u prvih 45 minuta. Crno-beli su tako pali na treću poziciju, s obzirom na to da je Vojvodina dan ranije slavila protiv Čukaričkog minimalnim rezultatom.

Stvari su u Humskoj krenule dobro da se odvijaju za Partizan, nakon što je već u sedmom minutu Milan Vukotić pogodio na dodavanje Dembe Seka. Igrao se 25. minut kada je Aleksa Cvetković hladnokrvno realizovao jedanaesterac. Mogao je Partizan do drugog gola, ujedno i novog vođstva protiv "Romantičara", ali je Balša Popović sprečio Austrijanca Poltera da zatrese mrežu na dodavanje Ugrešića. Mreže su mirovale do odlaska na poluvreme. Nisu menjali treneri na