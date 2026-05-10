Putin traži Šredera - stigao odgovor VIDEO

Više predstavnika nemačke Socijaldemokratske partije (SPD) otvoreno je za predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da imenuje bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za pregovarača EU o rusko-ukrajinskom ratu, rekli su oni za Špigl i Tagešpigl.

Adis Ahmetović, portparol SPD za spoljnu politiku u Bundestagu, smatra da Putinov predlog da se Šreder imenuje za pregovarača "zaslužuje ozbiljno razmatranje". "Ne možemo dozvoliti da samo SAD i Rusija same odlučuju o budućnosti Ukrajine i evropske bezbednosti. Naš cilj mora biti da imamo mesto za pregovaračkim stolom. A ako je jedan od uslova za to učešće bivšeg kancelara, onda to zaslužuje pažljivo razmatranje, u bliskoj konsultaciji sa našim evropskim