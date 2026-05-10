Pucnjava u Hrvatskoj, ubijen šef Službe kriminalističke policije

ZAGREB - U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (52), a ubica je istim oružjem pucao u sebe, nakon čega je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

"Nešto posle osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ranio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja", izjavio je portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar, prenosi Hina. Kako navodi Index.hr, ubijen je šef Službe kriminalističke policije u PU