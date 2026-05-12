Mičel sa 43 poena doneo Kavsima 2-2 VIDEO

B92 pre 1 sat
Košarkaši Klivlend Kavalirsa su savladali Detroit Pistonse sa 112:103, u okviru četvrtfinala plej-ofa NBA lige.

Kavse je do izjednačenja u seriji (2-2) predvodio sjajni Donovan Mičel sa 43 poena, pet skokova i dve asistencije. Mičel je čak 39 poena postigao u drugom poluvremenu. Pored Mičela, u redovima Klivlenda se istakao i Džejms Harden sa dabl-dabl učinkom od 24 poena i 11 asistencija, Evan Mobli je imao 17 poena uz osam skokova i pet asistencija. Kod Detroita je Karis Levert imao 24 poena, pratio ga je Kejd Kaningem sa 19 poena i šest asistencija, dok je Tobajas Heris
