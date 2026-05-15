I Belorusija ulazi u rat?

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija intenzivirala kontakte sa Aleksandrom Lukašenkom u pokušaju da uvuče Belorusiju u nove agresivne operacije.

"Nastavljamo da dokumentujemo pokušaje Rusije da dublje uvuče Belorusiju u rat protiv Ukrajine. Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka, sa ciljem da ga ubede da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama", napisao je Zelenski. Zelenski je rekao da Rusija razmatra planove za operacije južno i severno od beloruske teritorije "ili protiv pravca Černigov-Kijev u Ukrajini ili direktno protiv jedne od NATO zemalja sa teritorije