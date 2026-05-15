Starmeru ističe rok trajanja

Za razliku od konzervativaca, laburisti nikada nisu pribegli kraljeubistvu dok su na vlasti. Ali za sve postoji prvi put: osim rastućeg broja poslanika, sada i deo članova vlade od Starmera traži da odredi datum napuštanja premijerskog mesta. On, međutim, odbija da odstupi

Gubitak skoro 1.500 većnika širom Engleske u odnosu na dosadašnji broj, na lokalnim izborima na kojima se glasalo za popunu preko 5.000 takvih mesta. Gubitak vlasti u Velsu, koji je Laburistička partija držala ne samo od 1999. godine – otkad parlament u Kardifu postoji – već u kontinuitetu duže od stoleća. Najgori rezultat ostvaren u Škotskoj u istom 27-godišnjem periodu, koliko se dugo u toj konstitutivnoj jedinici Ujedinjenog Kraljevstva održavaju izbori za