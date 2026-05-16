Jakšić u problemima: Čukarički desetkovan čeka Partizan!

Na Banovom brdu igra se beogradski derbi u pretposlednjem kolu Superlige Srbije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Biće to treći duel ove sezone belo-crnih i srpskog vicešampiona u tekućem šampionatu. Utakmica se igra na terenu "brđana" od 16 časova, ali više značaja ima za tim Srđana Blagojevića, koji juri drugo mesto na superligaškoj tabeli. Što se tiče prethodna dva meča, domaći su ostvarili vrlo dobre rezultate protiv "parnog valjka", u prvom okršaju na svom terenu su slavili sa 4:1, a u Humskoj odigrali 0:0. „Momci su sjajno trenirali,